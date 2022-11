De acuerdo con la agencia EFE, fue reelegido este miércoles como líder de su formación en la Cámara Alta a partir de enero, fecha en la que comenzará la nueva sesión legislativa tras las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre. McConnell, no dudó en responder por el nuevo triunfo y destacar el poder que nuevamente obtiene.

Aunque claro, los demócratas también gozan de la mayoría de escaños en el Senado y obtuvieron la victoria gracias al voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, indicó la agencia The Associated Press. La reelección de McConnell, sucedió un día después del gran anuncio de Donald Trump, donde declaró su candidatura a la presidencia en el 2024.

McConnell, de Kentucky, rechazó fácilmente el desafío de Scott en el primer intento de expulsarlo después de muchos años como líder del Partido Republicano. La votación fue 37-10, dijeron los senadores, con otro senador votando presente. McConnell está a punto de convertirse en el líder con más años de servicio en el Senado cuando se reúna el nuevo Congreso el próximo año, indicó la agencia The Associated Press.

“No iré a ninguna parte”

En una reunión privada, Mitch McConnell, declaró que ‘no se irá a ninguna parte’ y señaló que tras los resultados obtenidos se encuentra orgulloso de lo sucedido y más por el sentir de Scott, sobre la necesidad de poder cambiar el lugar del poder republicano que pertenece a McConnell, desde el 2015.

“No me iré a ninguna parte”, dijo McConnell después de la reunión a puerta cerrada de casi cuatro horas. Dijo que estaba “bastante orgulloso” del resultado, pero reconoció el trabajo por delante. “Creo que todos en nuestra conferencia están de acuerdo en que queremos dar lo mejor de nosotros”, indicó el político y citó The Associated Press.