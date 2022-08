Caída de Netflix. La aplicación se ha vuelto una de las plataformas de streaming más populares del momento pese a que otras plataformas han salido no le quita a su público seguidor. Cuenta con una amplia gama en su contenido, desde películas infantiles hasta series llenas de acción, no cabe duda que es una de las aplicaciones que tiene mucho por ofrecer.

The Sun reseñó que podría ser problema de la misma plataforma o que pudieran ser los dispositivos los cuales no están funcionando al 100%. hasta el momento se sabe que Downdetector ha recibido más de 1,000 informes por parte de los usuarios hasta ahora en los Estados Unidos.

Usuarios manifiestan su inconformidad tras el fallo de la plataforma de streaming

Pero no fueron los únicos, pues de acuerdo con The Sun y a los diversos reportes realizados para Downdetector otra persona afirmó que “Netflix en Suecia no funciona. Marca un mensaje que dice ‘Error: NW-6-503′”. Así fue como varios de los usuarios acudieron a realizar el reporte de la plataforma de streaming.

Aunque no fue el único medio en donde lo hicieron saber, que la plataforma no estaba funcionado correctamente, pues acudieron a la red social de Twitter en donde manifestaron las fallas, pero The Sun afirmó que no todos los usuarios se han visto afectados con dicha situación. Archivado como: Caída de Netflix.