Misteriosa “bola de fuego” sorprende a residentes del sureste de EE.UU.

Una inusual escena en el cielo captó la atención de residentes en Georgia, Carolina del Sur y Tennessee: una brillante “bola de fuego” cruzó la atmósfera este jueves por la tarde, generando preocupación y asombro.

Varios testigos reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, e incluso sintieron vibraciones, lo que activó la alerta de servicios meteorológicos y autoridades locales.

BREAKING – A massive fireball lit up skies over Tennessee, Georgia, and South Carolina, with residents reporting loud booms and shaking. pic.twitter.com/biFcNw0FLb

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) June 26, 2025