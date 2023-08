La Huella OVNI: El Arca de la alianza y entrevista con Alex Chionetti

Jorge dice que este podcast es para hacer preguntas y aprender cosas nuevas, no para pretender descifrar misterios extraterrestres.

Luego, hablan sobre el «Proyecto Filadelfia». Es una historia antigua que dice que un barco se volvió invisible o se movió muy rápido a otro lugar. Pero, no hay pruebas reales de eso.

La importancia de la mente abierta

Al final, Jorge dice que es bueno hacer preguntas y aprender sobre todo lo que vemos en el cielo.

Nos dice que siempre debemos querer aprender y no tener miedo de lo que no conocemos, no solo de los OVNI, sino de todo en general.

Lo más importante es animarnos a ser curiosos y aprender más acerca de múltiples temas.

¡En resumen, una emisión con misterios extraterrestres que quizá no conocías y ahora podrías querer investigar!