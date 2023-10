¿De que murió Matthew Perry, Chandler en Friends?

¿Quién era Matthew Perry, Chandler en Friends?

Matthew Langford Perry, su nombre completo, nació el 19 de agosto de 1969 en Williamston, Massachusetts, en los Estados Unidos.

Por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, obtuvo una nominación al premio Emmy en 2002. Era un talentoso actor.

Por si fuera poco, también destacó en el séptimo arte en películas como The whole nine yards y The whole ten yards, así como en 17 Again.

Gracias a su papel en la cinta The Ron Clark Story, recibió una nominación tanto para el Emmy como para los Globos de Oro. No obtuvo la victoria.