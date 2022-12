¿QUÉ DIJO MISS UNIVERSO QUE LLORA POR SU ABUELO?

Sobre su abuelo Felipe, dijo: “Es el papá de mi mamá, él falleció el año pasado cuando yo estaba trabajando en Miss Universo, estaba volando a Orlando… cuando aterrizo me llega un mensaje que me dice: ‘tu abuelito falleció, es la primera persona que se va de mí así de cerca, y a veces se me olvida de mi abuelo que ya no está por yo no lo vi”.

“Yo no lo vi en ese proceso de decadencia, mi abuelo siempre fue el regañón, el alegre, yo no podía viajar, ha sido la única vez en mi vida que yo he estado en mi cama encerrada”, dijo la modelo azteca en medio de las lágrimas mientras las conductoras trataban de consolarla, pero quienes no la consolaron fueron algunos internautas. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Miss Universo llora abuelo