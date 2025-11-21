Miss Universo 2025: La mexicana Fatima Bosch gana el certamen se lleva la corona
Publicado el 11/20/2025 a las 22:59
- Final de Miss Universo 2025
- Victoria Kjær entrega corona
- Fatima Bosch es la ganadora
Llegó el esperado día: esta noche Miss Universo 2025 celebró su coronación en vivo desde Bangkok, Tailandia, en una transmisión oficial a través de Telemundo, la casa del certamen en Estados Unidos.
La edición número 74 del concurso llega a su desenlace con el relevo de la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, quien entregará el título a la nueva reina universal.
El Impact Arena de Bangkok, con capacidad para unos 12,000 espectadores, se convierte nuevamente en la sede de uno de los espectáculos más vistos del planeta.
Accidente momento antes de comenzar Miss Universo 2025
ON STAGE SCARE: Miss Universe contestant Gabrielle Henry, representing Jamaica, was hospitalized after falling off the stage during the competition in Bangkok.
Officials confirm she suffered no broken bones and is “under good care.” pic.twitter.com/S1uVU9RNXr
— Fox News (@FoxNews) November 20, 2025
Uno de los momentos que más llamó la atención justo antes de la competencia, fue la caida de Miss Jamaica durante la prueba preliminar.
El aparatoso momento provoco que la modelo fuera sacada en camilla del escenario tras desplomarse cuando realizaba su pasarela.
De igual manera se dió a conocer que la participante fue trasladada al hospital.
¿Cómo se definió el Top 30?
Bravo to our Top 30! A well-deserved milestone on this unforgettable night. 👑 pic.twitter.com/C1gF5lwuQI
— Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025
Más de 120 candidatas subieron al escenario para presentarse una a una antes de que se anunciara el Top 30, una selección basada en las evaluaciones realizadas durante la preliminar.
Los desfiles en traje de baño, traje de gala y vestido típico fueron determinantes para que el jurado estableciera el primer corte de semifinalistas.
El público también tuvo un rol clave a través de la categoría “People’s Choice”, con la cual se eligió a una de las 30 mujeres que avanzaron en la competencia.
Miss Paraguay fue la candidata elegida por la audiencia para integrarse al grupo de semifinalistas mediante esta votación especial.
La competencia continúa; Top 12
https://t.co/sOqkImcImo
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
Este es el top 12 amigos ¿Que tal les pareció?
De mi top 12 entraron 9 ✅ #missuniverse pic.twitter.com/kYkGUpDWu8
— Wil Hernandez (@WIL_55) November 21, 2025
Tras el desfile en traje de baño durante la gala final, el grupo inicial de 30 semifinalistas fue reducido a 12 aspirantes, en una selección que mantiene la atención global sobre el certamen.
Entre las destacadas en esta nueva ronda figuran Cuba y México, que lograron avanzar y mantenerse en la lucha por la codiciada corona.
Cabe mencionar que Cuba fue representada por Lina Luaces, hija de Lili Estefan. Por su parte en México, fue la modelo Fatima Bosch quién deslumbró con su belleza en Miss Universo 2025.
Dos Latinas en el Top 5 de la final de Miss Universo
Las Cinco Finalistas de Miss Universo 2025 Por @Telemundo
Presente México 🇲🇽 con @fatimaboschfdz#fatimabosch #mexicoconfatima pic.twitter.com/n7ZbfZlv3i
— Legalmente Bella (@karlaceja21) November 21, 2025
En la ultima parte del certamen estas son las candidatas que entraron al Top 5 de Miss Universo 2025:
- Tailandia
- Filipinas
- Venezuela
- México
- Costa de Marfil
La nueva Miss Universo 2025
#ÚLTIMAHORA | Miss México #fatimabosch gana el certamen Miss Universo celebrado en Tailandia pic.twitter.com/l9HOy88hwr
— La Jornada (@lajornadaonline) November 21, 2025
Miss México, Miss Venezuela, Miss Filipinas, Miss Tailandia y Miss Costa de Marfil concluyeron la ronda de preguntas y respuestas.
Finalmete los jueces decidieron:
- Miss Costa de Marfil se llevó el quinto lugar
- Miss Filipinas el cuarto lugar
- Miss Venezuela se quedó con el tercer lugar
- Miss Tailandia se llevó el segundo puesto
- Miss México se convierte en Miss Universo 2025.