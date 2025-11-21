Miss Universo 2025: La mexicana Fatima Bosch gana el certamen se lleva la corona

Final de Miss Universo 2025

Victoria Kjær entrega corona

Fatima Bosch es la ganadora

Llegó el esperado día: esta noche Miss Universo 2025 celebró su coronación en vivo desde Bangkok, Tailandia, en una transmisión oficial a través de Telemundo, la casa del certamen en Estados Unidos.

La edición número 74 del concurso llega a su desenlace con el relevo de la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, quien entregará el título a la nueva reina universal.

El Impact Arena de Bangkok, con capacidad para unos 12,000 espectadores, se convierte nuevamente en la sede de uno de los espectáculos más vistos del planeta.

Accidente momento antes de comenzar Miss Universo 2025

ON STAGE SCARE: Miss Universe contestant Gabrielle Henry, representing Jamaica, was hospitalized after falling off the stage during the competition in Bangkok. Officials confirm she suffered no broken bones and is “under good care.” pic.twitter.com/S1uVU9RNXr — Fox News (@FoxNews) November 20, 2025

Uno de los momentos que más llamó la atención justo antes de la competencia, fue la caida de Miss Jamaica durante la prueba preliminar.

El aparatoso momento provoco que la modelo fuera sacada en camilla del escenario tras desplomarse cuando realizaba su pasarela.

De igual manera se dió a conocer que la participante fue trasladada al hospital.