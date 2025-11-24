Miss Jamaica continúa hospitalizada tras fuerte caída en la preliminar de Miss Universo

Miss Jamaica continúa hospitalizada

Familia pide privacidad

Organización desmiente rumores

Cinco días después de su aparatosa caída durante la ronda preliminar de vestido de noche en Miss Universo, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, permanece hospitalizada en Tailandia.

La concursante de 28 años sufrió el accidente el 19 de noviembre mientras desfilaba con un vestido naranja brillante y tacones altos.

El percance ocurrió cuando Henry perdió el paso y cayó completamente del escenario. La Organización Miss Universo Jamaica confirmó que desde entonces permanece bajo supervisión médica continua.

En una actualización publicada en Instagram y compartida con PEOPLE, la organización explicó que la familia de Henry viajó a Tailandia para acompañarla. Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, y su madre, Maureen Henry, se encuentran a su lado durante este proceso.

Evolución médica y cuidados intensivos

Según la Dra. Henry-Samuels, la condición de la concursante es más delicada de lo previsto. “Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”, expresó.

El personal médico determinó que la joven deberá permanecer al menos siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Allí continuará bajo monitoreo estricto mientras los especialistas evalúan su evolución.

La organización jamaicana pidió a los ciudadanos de la isla y a la diáspora que mantengan a la concursante en sus oraciones. Solicitaron también muestras de apoyo desde cualquier lugar del mundo.

“Levantémosla con amor, fuerza y esperanza”, expresó el comunicado difundido en redes sociales.

El mensaje pone énfasis en la necesidad de unión en momentos de gran incertidumbre.