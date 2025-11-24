Miss Jamaica continúa hospitalizada tras fuerte caída en la preliminar de Miss Universo
Publicado el 11/24/2025 a las 17:11
- Miss Jamaica continúa hospitalizada
- Familia pide privacidad
- Organización desmiente rumores
Cinco días después de su aparatosa caída durante la ronda preliminar de vestido de noche en Miss Universo, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, permanece hospitalizada en Tailandia.
La concursante de 28 años sufrió el accidente el 19 de noviembre mientras desfilaba con un vestido naranja brillante y tacones altos.
El percance ocurrió cuando Henry perdió el paso y cayó completamente del escenario. La Organización Miss Universo Jamaica confirmó que desde entonces permanece bajo supervisión médica continua.
En una actualización publicada en Instagram y compartida con PEOPLE, la organización explicó que la familia de Henry viajó a Tailandia para acompañarla. Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, y su madre, Maureen Henry, se encuentran a su lado durante este proceso.
Evolución médica y cuidados intensivos
Según la Dra. Henry-Samuels, la condición de la concursante es más delicada de lo previsto. “Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”, expresó.
El personal médico determinó que la joven deberá permanecer al menos siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Allí continuará bajo monitoreo estricto mientras los especialistas evalúan su evolución.
La organización jamaicana pidió a los ciudadanos de la isla y a la diáspora que mantengan a la concursante en sus oraciones. Solicitaron también muestras de apoyo desde cualquier lugar del mundo.
“Levantémosla con amor, fuerza y esperanza”, expresó el comunicado difundido en redes sociales.
El mensaje pone énfasis en la necesidad de unión en momentos de gran incertidumbre.
Llamado a evitar rumores y desinformación
La Organización Miss Universo Jamaica pidió respeto, sensibilidad y discreción hacia la familia de la concursante. Solicitaron expresamente que se eviten comentarios negativos y la difusión de información no verificada.
“Pedimos respetuosamente… evitar especulaciones que puedan causar más angustia a la familia”, señaló la actualización oficial.
Recordaron que la prioridad absoluta es la recuperación de Gabrielle y la tranquilidad de sus seres queridos.
El comunicado insistió en la importancia de no utilizar las redes sociales para difundir rumores. Pidieron privacidad mientras la familia afronta este momento difícil.
Primer reporte tras el accidente
Minutos después de la caída, la organización jamaicana emitió un comunicado inicial. En él confirmaron que Henry fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit en Tailandia.
Los profesionales médicos indicaron que la joven no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, aclararon que se realizaban múltiples pruebas para garantizar una recuperación completa.
Ese primer reporte buscaba tranquilizar al público, aunque ya advertía que la evaluación médica continuaría. La concursante quedó bajo observación inmediata tras ser atendida por el personal sanitario.
A medida que pasan los días, el caso de Gabrielle Henry ha generado preocupación entre seguidores del certamen. El accidente se volvió uno de los momentos más comentados de la competencia. La Organización Miss Universo Jamaica reiteró que mantendrá informada a la opinión pública con actualizaciones oficiales, según ‘People en Español‘.