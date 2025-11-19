Miss Cuba, Miss México y otras hispanas brillan en traje de baño durante la preliminar de Miss Universo 2025
Publicado el 11/19/2025 a las 16:37
- Miss Cuba y Miss México
- Latinas dominan la preliminar
- México destaca con Fátima
La competencia preliminar de Miss Universo 2025 sorprendió al público asiático desde la madrugada del 19 de noviembre, cuando las aspirantes desfilaron en traje de baño en un escenario vibrante preparado en Tailandia.
Miss México, Fátima Bosch fue una de las primeras en deslumbrar, conquistando miradas con seguridad, elegancia y una historia personal que inspiró a los espectadores.
Su presentación destacó entre los asistentes cuando fue anunciada con un mensaje que resaltó su resiliencia ante la dislexia y el TDAH, condiciones que —según la organización— impulsaron su creatividad.
Bosch, apasionada por la moda y promotora del reciclaje sostenible, lució con soltura durante el desfile, reafirmándose como una de las latinas más sólidas rumbo a la final.
Lina Luaces ilumina la pasarela como Miss Cuba
Entre las participantes hispanas, Lina Luaces, Miss Cuba, se robó aplausos con un bikini rojo de dos piezas que resaltó su porte y fuerza escénica.
“Espectacular fue la salida en traje de baño de nuestra cubana Lina Luaces durante la Preliminary Competition del Miss Universe 2025”, señalaron perfiles especializados al difundir imágenes del momento.
Su pasarela, descrita como una mezcla de “seguridad, gracia y poder”, dejó en claro por qué la representante cubana ha sido considerada una de las favoritas del certamen.
La energía del público asiático y los reflectores privilegiaron su presentación, convirtiéndola en una de las más comentadas de la noche preliminar. Luaces dejó una “marca inconfundible de la mujer cubana”, según sus seguidores, quienes celebraron su desenvolvimiento impecable.
Las latinas dominan actividades previas y entrevistas
Las candidatas de América Latina han brillado desde las actividades diarias previas al concurso, destacando por su disciplina, estilo y desenvolvimiento ante cámaras internacionales.
Los looks impecables y la presencia constante en eventos han permitido que muchas de ellas se posicionen como contendoras fuertes.
En las entrevistas preliminares, donde las concursantes deben demostrar su capacidad de comunicación y liderazgo, varias latinas recibieron comentarios positivos.
A una semana de la final, su trabajo constante en escenarios públicos ha fortalecido su papel dentro del certamen. El top de favoritas se ha ajustado conforme avanzan las rondas, y la presencia latina es dominante.
Listado preliminar de favoritas rumbo a la final
De acuerdo con evaluaciones basadas en desfiles anteriores y desempeño escénico, varias representantes de Iberoamérica encabezan el ranking previo.
Entre las favoritas destacan Guadalupe Ophély Mézino, Puerto Rico con Zashely Alicea y Costa Rica con Mahyla Roth. De la región sudamericana figuran Bolivia con Yessica Hausermann, Colombia con Vanessa Pulgarín y Venezuela con Stephany Abasali.
También sobresalen Miss Latina Yamilex Hernández, Perú con Karla Bacigalupo, Chile con Inna Moll y Ecuador con Nadia Mejía. Este penúltimo listado refleja la fuerte presencia hispana en el certamen, que este año se ha caracterizado por un alto nivel competitivo y un escenario marcado por diversidad y carisma internacional.
Con la final a pocos días, la expectativa crece por conocer quién será la sucesora de la danesa Victoria Kjaer y cómo se posicionarán las latinas en la ceremonia final de Miss Universo 2025, según ‘Infobae‘.