Miss Cuba, Miss México y otras hispanas brillan en traje de baño durante la preliminar de Miss Universo 2025

Miss Cuba y Miss México

Latinas dominan la preliminar

México destaca con Fátima

La competencia preliminar de Miss Universo 2025 sorprendió al público asiático desde la madrugada del 19 de noviembre, cuando las aspirantes desfilaron en traje de baño en un escenario vibrante preparado en Tailandia.

Miss México, Fátima Bosch fue una de las primeras en deslumbrar, conquistando miradas con seguridad, elegancia y una historia personal que inspiró a los espectadores.

Su presentación destacó entre los asistentes cuando fue anunciada con un mensaje que resaltó su resiliencia ante la dislexia y el TDAH, condiciones que —según la organización— impulsaron su creatividad.

Bosch, apasionada por la moda y promotora del reciclaje sostenible, lució con soltura durante el desfile, reafirmándose como una de las latinas más sólidas rumbo a la final.

Lina Luaces ilumina la pasarela como Miss Cuba

Entre las participantes hispanas, Lina Luaces, Miss Cuba, se robó aplausos con un bikini rojo de dos piezas que resaltó su porte y fuerza escénica.

“Espectacular fue la salida en traje de baño de nuestra cubana Lina Luaces durante la Preliminary Competition del Miss Universe 2025”, señalaron perfiles especializados al difundir imágenes del momento.

Su pasarela, descrita como una mezcla de “seguridad, gracia y poder”, dejó en claro por qué la representante cubana ha sido considerada una de las favoritas del certamen.

La energía del público asiático y los reflectores privilegiaron su presentación, convirtiéndola en una de las más comentadas de la noche preliminar. Luaces dejó una “marca inconfundible de la mujer cubana”, según sus seguidores, quienes celebraron su desenvolvimiento impecable.