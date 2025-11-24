Miss Costa de Marfil rompe con Miss Universe y deja su título regional

Miss Costa de Marfil

Renuncia a su título por sus valores

Cuestionan transparencia del certamen

Olivia Yacé, una de las figuras más destacadas de Miss Universe 2025, sorprendió al mundo al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía.

De acuerdo con ‘De último minuto’, la decisión llegó a través de un mensaje público en Instagram que rápidamente generó reacciones globales.

La representante de Costa de Marfil afirmó que su salida responde a la necesidad de mantenerse fiel a los principios que han guiado su carrera.

“Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades”, expresó en uno de sus mensajes más citados.

Un adiós que busca honrar sus valores

Yacé, una de las favoritas del certamen celebrado en Tailandia, explicó que su identidad y su responsabilidad pública pesan más que cualquier título.

Recordó que su carrera ha estado marcada por superar adversidades y que su compromiso es servir de ejemplo para niñas y jóvenes. “Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación”, afirmó con claridad. Aseguró que dejar atrás el rol regional le permitirá concentrarse en defender los valores que considera esenciales.

La exconcursante invitó además a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente a abrir camino en espacios donde su presencia aún es cuestionada.

“Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial”, dijo en un llamado dirigido a millones de personas.