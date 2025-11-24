Miss Costa de Marfil rompe con Miss Universe y deja su título regional
Publicado el 11/24/2025 a las 11:19
- Miss Costa de Marfil
- Renuncia a su título por sus valores
- Cuestionan transparencia del certamen
Olivia Yacé, una de las figuras más destacadas de Miss Universe 2025, sorprendió al mundo al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía.
De acuerdo con ‘De último minuto’, la decisión llegó a través de un mensaje público en Instagram que rápidamente generó reacciones globales.
La representante de Costa de Marfil afirmó que su salida responde a la necesidad de mantenerse fiel a los principios que han guiado su carrera.
“Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades”, expresó en uno de sus mensajes más citados.
Un adiós que busca honrar sus valores
Yacé, una de las favoritas del certamen celebrado en Tailandia, explicó que su identidad y su responsabilidad pública pesan más que cualquier título.
Recordó que su carrera ha estado marcada por superar adversidades y que su compromiso es servir de ejemplo para niñas y jóvenes. “Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación”, afirmó con claridad. Aseguró que dejar atrás el rol regional le permitirá concentrarse en defender los valores que considera esenciales.
La exconcursante invitó además a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente a abrir camino en espacios donde su presencia aún es cuestionada.
“Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial”, dijo en un llamado dirigido a millones de personas.
Un mensaje de empoderamiento más allá del certamen
Su postura se interpretó como una declaración contundente sobre inclusión y representación. Yacé enfatizó que su decisión no implica un alejamiento del trabajo social, sino una redefinición de su rumbo.
“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado”, señaló al despedirse de manera oficial. Afirmó que continuará trabajando para “elevar e inspirar” desde otros espacios de liderazgo.
La también figura pública aprovechó su comunicado para felicitar a la nueva Miss Universe, la mexicana Fátima Bosch. Además, envió palabras de apoyo a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída en la ronda preliminar.
El gesto fue leído como una muestra de la sororidad que Yacé ha promovido desde el inicio de su participación. Su mensaje dejó claro que su presencia en los escenarios de belleza siempre estuvo guiada por un compromiso social más profundo.
La polémica continúa alrededor del certamen
Aunque la salida de Yacé marcó un momento de reflexión para muchos seguidores, el certamen no ha quedado al margen de controversias. La coronación de Fátima Bosch ocurrió en medio de críticas y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Las sospechas apuntaban a presuntos vínculos empresariales entre el padre de la reina mexicana, Bernardo Bosch Hernández, y el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú. Este último negó tajantemente acusaciones de fraude y anunció acciones legales contra los medios que hayan difundido información considerada difamatoria.
El debate sobre transparencia en Miss Universe sigue abierto mientras la renuncia de Yacé suma una nueva capa a la conversación. Su salida se convierte en uno de los momentos más comentados de la edición 2025.
Olivia Yacé, quien llegó como favorita a la competencia, ahora inicia una etapa lejos del certamen. Su mensaje final deja una promesa: seguir inspirando desde un lugar donde sus valores y su voz tengan mayor fuerza, según ‘De último minuto‘ y ‘Primera Hora‘.
