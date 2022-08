“Estábamos bromeando. No hay voz ni cambio que hubiera sabido (que indicara) que tú sabes lo que sucedería”, expresó Chee Nu Xiong. Agregó: “Casa estable, trabajo estable: mi hermano trabajaba, mi cuñada trabajaba, los niños iban a la escuela y cosas así. Sus hijos son su corazón, su mundo”.

Chee Nu Xiong le dijo a KARE-TV que deseaba que su hermano se hubiese acercado a él para contarle sus posibles problemas de salud mental. “Ojalá me hubiera llamado”, manifestó a ese medio. El hermano añadió que los dos hablaron recientemente por teléfono y que él no dio indicios de la eventual tragedia.

La tristeza de la familia

La familia del hermano albergó ahora a los cinco niños, apuntó KARE-TV. Chee Nu Xiong dijo: “Ellos todavía piensan que sus padres están en el trabajo o que todavía están durmiendo. Es desgarrador que ya no estén allí”. Por su parte, Jouatrue Siong, bisabuelo de Xiong, declaró a través de un traductor: “Ahora que se fueron (las víctimas), no sé qué hacer. Todavía no sé qué pasó y los extrañaré”.

En el sitio de la tragedia se recuperó un arma y el caso sigue bajo investigación. La policía de St. Paul está alentando a cualquier persona en el área que experimente violencia doméstica a comunicarse con organizaciones como el Proyecto de Intervención de Saint Paul al 651-645-2824. También dijo que cualquiera que tenga pensamientos suicidas debe buscar ayuda de profesionales de la salud mental, como los de la Línea de crisis del condado de Ramsey a través del 651-266-7900.