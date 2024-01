Mimoso rompe el silencio ante acusaciones de su esposa por violencia doméstica

Las declaraciones que dio el intérprete de ‘En esta vida no se pudo’, causaron gran revuelo dentro de las redes sociales y reacción de internautas.

Las declaraciones de Luis Antonio López Flores

El video donde el famoso cantante rompió el silencio, fue publicado a través de la cuenta de Jacqueline Martinez ‘Chamonic’ dentro de Instagram.

En la grabación, el artista del regional mexicano aparece algo afectado por las declaraciones que se han realizado hacía su persona.

«Que Dios en este momento me quite la vida, si yo he tocado de una manera violenta, ni a ella, ni a nadie en la vida», afirmó el «Mimoso».

«Jamás me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer», confesó Luis Antonio López Flores ante la polémica que lo rodea.