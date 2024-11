Millones bajo alerta por tormenta invernal en Estados Unidos.

Este jueves, millones de personas en el este de Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos están experimentando su primer contacto serio con el clima invernal.

Ya que una tormenta se aproxima con lluvias y hasta un pie de nieve en las elevaciones más altas.

Los pronósticos indican que incluso podría haber nieve ligera en zonas tan al sur como Carolina del Norte.

Más de 23 millones de personas se encuentran bajo alertas por condiciones meteorológicas invernales, especialmente en el este del país, abarcando partes de Nueva York, Pensilvania, Virginia Occidental, Virginia occidental, Carolina del Norte, Kentucky, Indiana, Ohio y Wisconsin.

Además, se han emitido alertas en las partes norteñas de Washington, Idaho y Montana, donde se esperan nevadas intensas hasta el domingo, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Impact SNOW will fall today from Wisconsin, Illinois and Indiana into West Virginia. Snow will fall tonight and tomorrow in western North Carolina, West Virginia, western Maryland, Pennsylvania, New York state and northwest New Jersey. These could be double digits plowable,… pic.twitter.com/jYw4hQqhrM

— Jim Cantore (@JimCantore) November 21, 2024