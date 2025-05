Preocupación por cazadores tras militarización de zona fronteriza en Nuevo México

El despliegue del Ejército de EE.UU. en una vasta zona de la frontera sur, ahora designada como Área de Defensa Nacional (NDA), ha despertado inquietud entre cazadores, senderistas y defensores del acceso público a tierras federales.

Tras la declaración de emergencia nacional por parte del presidente Donald Trump, el Departamento de Defensa tomó control de más de 109,000 acres en Nuevo México.

Lo que podría restringir el acceso de ciudadanos estadounidenses a estos terrenos.

Así lo informa el portal de noticias de USA TODAY.

Hunters wonder ‘Am I going to get shot?’ as US military takes over the border https://t.co/ljCZoDeCrG

— USA TODAY (@USATODAY) May 17, 2025