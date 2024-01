Miles de personas murieron a causa de COVID-19 tras ‘reuniones’ navideñas

«Aunque 10.000 muertes al mes es mucho menos que el pico de la pandemia, este nivel de muertes evitables no es aceptable», dijo el director general de la OMS a los periodistas desde su sede en Ginebra.

Enfatizó que la preparación y la respuesta eficaz son esenciales ante el posible aumento de casos en áreas no registradas.

El Dr. Tedros aseguró que los casos están aumentando en áreas no reportadas, pidiendo a los gobiernos mantener vigilancia y asegurar acceso a tratamientos y vacunas.

Hay más preocupaciones

Además, se resalta la relevancia de mantener la investigación constante para entender mejor las características y la efectividad de las vacunas contra nuevas cepas.

La afirmación de que la variante JN.1 es la más destacada destaca la necesidad de una respuesta global coordinada para hacer frente a la evolución de la pandemia.

De acuerdo con The Associated Press, este aumento no solo se atribuye al coronavirus, sino también a la gripe, el rinovirus y la neumonía.

La mención de otras causas de enfermedades respiratorias resalta la complejidad del escenario de salud pública y la necesidad de enfoques holísticos en la gestión de estas afecciones.