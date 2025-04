Milei recibe premio en Mar-a-Lago y anuncia reformas arancelarias para cumplir con Trump

Milei anuncia reformas arancelarias

Cumple requerimientos de Trump

Recibe premio en Florida

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves durante una gala en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida, que impulsará reformas para cumplir con los “requerimientos” del presidente de Estados Unidos sobre aranceles.

El político libertario fue invitado a la gala Americas Patriots en Mar-a-Lago, donde recibió el premio “Make America Great Again” y donde espera mantener un encuentro informal con Trump un día después de que el republicano anunciara aranceles para casi todos los países del mundo.

El Presidente habló en la American Patriots Gala, el evento en Mar-a-Lago donde ratificó las gestiones que el canciller Gerardo Werthein comenzó con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick: “Ya hemos cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios”, afirmó.

El presidente Javier Milei participó de la gala American Patriots Gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, en cuyo contexto el mandatario adelantó que Argentina readecuará su legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses, tras un viaje que se organizó muy recientemente por invitación directa de los organizadores.

Milei es ovacionado y confirma su ambiciosa agenda de reformas

En la cena lo acompañaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el presidente Milei fue recibido con aplausos y ovaciones por los presentes y, al subir al escenario, brindó un breve discurso:

“Para todos estos objetivos y medidas, la totalidad de la política, los medios, los sindicatos y muchos empresarios acomodados por el régimen anterior repitieron una y otra vez que era imposible la función”.

“Como resultado de todas las medidas implementadas, el crecimiento punta a punta de diciembre de 2023 a 2024 fue del 6%, razón por la cual sacamos de la pobreza al 20% de la población argentina”.

Destacó y ratificó: “Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro país, nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo”.