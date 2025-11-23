Milan tumba al Inter en el Derby della Madonnina

Milan venció 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina con gol de Christian Pulisic y alcanzó el subliderato de la Serie A con 25 puntos.

Milan venció 1-0 al Inter en un Derby della Madonnina intenso y físico, decidido por un zurdazo de Christian Pulisic en el segundo tiempo.

El triunfo mueve la parte alta de la tabla: los rossoneri alcanzan 25 puntos y toman el subliderato, mientras el Inter cae al cuarto sitio con 24 unidades.

Santiago Giménez sigue sin actividad por lesión y no apareció ni en banca.

Un primer tiempo de dominio interista y escasa claridad

El arranque en San Siro mostró a un Inter decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos.

Barella avisó con un disparo al minuto 3 y Thuram siguió con un remate de cabeza al 4’.

La insistencia nerazzurra se reflejó en constantes tiros de esquina y aproximaciones, incluida la jugada más peligrosa del lapso inicial: al 27’, Acerbi remató a quemarropa y estrelló el balón en el poste izquierdo, negando un gol que parecía inminente.

Milan, obligado a resistir y luego responder, apostó por abrir el campo y generar desmarques por banda. Bartesaghi intentó al 16’, mientras que Fofana probó con un disparo desde fuera del área al 25’.

La más clara del equipo rossonero llegó al 44’, cuando Christian Pulisic sacó un tiro cruzado que pasó muy cerca del palo derecho de Sommer.

El cierre de la primera parte se oscureció por las faltas constantes y una amarilla a Rafael Leão al 45+2’.

Aunque ninguno logró mover el marcador antes del descanso, la sensación era clara: el Inter producía más y llegaba con mayor frecuencia, pero sin contundencia.

Milan, por su parte, aguardaba el momento para golpear.

Pulisic cambia el partido y Maignan se hace gigante

La segunda mitad comenzó con el mismo libreto: Inter atacando y Milan intentando contener.

A los 51’, Thuram volvió a buscar dentro del área, pero sin éxito, y Barella generó otra acción que terminó en tiro de esquina. Pero fue Milan quien encontró el golpe decisivo.

Al minuto 54, los rossoneri armaron un contraataque preciso que dejó a Pulisic perfilado dentro del área.

El estadounidense definió de zurda y marcó el 1-0 que cambiaría el rumbo del partido.

La anotación obligó al Inter a adelantar líneas y acelerar su ritmo ofensivo.

El equipo de Cristian Chivu tuvo su oportunidad más clara al 69’, cuando el VAR confirmó un penal por falta sobre Thuram.

Çalhanoglu cobró al minuto 74, pero Mike Maignan adivinó el disparo y se lanzó a su izquierda para detenerlo.

Esa acción terminó siendo el punto de inflexión del partido y dejó al Inter sin su mejor chance para igualar.

Asedio final del Inter y resistencia de Milan

Tras el penal fallado, Chivu movió sus piezas para buscar soluciones en ataque: entraron Bonny, Zielinski, Esposito y Diouf.

Bastoni había desperdiciado una opción previa al 59’, y en los minutos finales el Inter apretó con insistencia, aunque sin dirección ni precisión.

Diouf intentó desde fuera del área al minuto 88 y Bonny lo hizo al 89’, pero ambos remates se marcharon desviados.

Milan, consciente del valor del resultado, replegó líneas y buscó controlar el ritmo, cerrando el partido con variantes como Loftus-Cheek, Ricci y Nkunku para asegurar piernas frescas.

Los rossoneri resistieron con orden, cortaron los circuitos del Inter y sostuvieron el 1-0 hasta el silbatazo final.

El triunfo les permite colocarse como sublíderes de la Serie A con 25 puntos, mientras el Inter cae a la cuarta posición con 24.

En cuanto a Santiago Giménez, el delantero mexicano continúa fuera por lesión de tobillo y ni siquiera apareció en la banca.

