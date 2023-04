Un dosel en el borde de los escalones de la plaza protegió al pontífice, quien volvió a estar en el ojo público para la misa 12 horas después de una ceremonia de vigilia de Pascua de 2,25 horas en la Basílica de San Pedro la noche anterior, informó la agencia The Associated Press. En las imágenes que se viralizaron se observa al Papa siendo ayudado en todo momento y con silla de ruedas.

Decenas de miles de fieles acudieron a la Plaza de San Pedro, donde se adornó especialmente con flores para celebrar el regreso de Jesucristo. En su discurso inicial, el Papa no dudó en pedir por todos los individuos que se encuentran pasando por momentos difíciles y por supuesto, destacó que debe haber confianza en el mundo.

En medio de la liturgia, el Papa Francisco no dudó en hacer un llamado de paz a Rusia y Ucrania, señalando que hay un camino de paz. El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, señaló que debe prevalecer el consuelo en los heridos y por supuesto, en todos aquellos que perdieron familiares a causa de la guerra entre ambas naciones.

Papa Francisco misa pascual: ¿Pidió por los migrantes?

"Regocijémonos por los signos concretos de esperanza que nos llegan de tantos países, comenzando por aquellos que ofrecen asistencia y acogida a todos los que huyen de la guerra y la pobreza", dijo, sin nombrar a ninguna nación en particular, detalló The Associated Press.

Cómo cuidar a los solicitantes de asilo, migrantes y refugiados, y si permitirles la entrada, es un debate político y social furioso en gran parte de Europa, así como en los Estados Unidos y en otros lugares. Francisco también rezó para que los líderes nacionales “garanticen que ningún hombre o mujer sufra discriminación” y que haya “pleno respeto por los derechos humanos y la democracia”, informó The Associated Press.