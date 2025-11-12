Buscar
Inicio » Deportes » Mike Tyson prepara su regreso al ring

Mike Tyson prepara su regreso al ring

Mike Tyson busca revancha con Jake Paul tras caer en 2024. Antes, planea pelear con Mayweather Jr. en 2026 y asegura sentirse mejor que nunca.
Por 
2025-11-12T15:36:03+00:00
Foto: Shutterstock

Publicado el 12/11/2025 a las 10:36

A sus 59 años, el excampeón mundial de peso pesado Mike Tyson asegura que volverá al ring, y tiene en mente dos nombres: Floyd Mayweather Jr. y una revancha con Jake Paul.

La derrota con Paul aún duele

Tyson cayó por decisión unánime ante Jake Paul en noviembre de 2024, en una pelea transmitida por Netflix que batió récords de audiencia.

“Tuve problemas de salud muy serios. No lo usé como excusa, pero ahora me siento mejor que nunca”, confesó Tyson a Hard Rock Bet.

Mike Tyson prepara su regreso al ring
Mike Tyson prepara su regreso al ring / Foto: Shutterstock

Enfocado y entrenando

Tyson retomó un régimen de entrenamiento especializado para fortalecer resistencia y reflejos.

“No estoy aquí para hablar del pasado, estoy para demostrar que aún tengo el poder y el corazón”, aseguró.

Mayweather primero, Paul después

Aunque no hay fecha concreta para su combate con Mayweather Jr., Tyson lo proyecta para marzo o abril de 2026. Luego de eso, quiere su revancha con Paul.

“Después de pelear con Floyd, me interesaría mucho la revancha con Jake”, sentenció.

Mike Tyson prepara su regreso al ring / Foto: Shutterstock

Orgullo y legado

A pesar de las dudas por su edad, Tyson mantiene su determinación intacta.

“El boxeo me salvó una vez y puede salvarme otra vez.”

