«Creo que es un chisme así. La verdad, es que no sabría decirles, no tengo idea. «Creo que ya se dijo todo en las redes sociales, pero la verdad es que, creo que se llevan muy, muy bien y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea», dijo en rueda de prensa según People .

¿La cantante piensa volver con Mijares?

Lucero decidió romper el silencio después de ser captada en el aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de su intento por no responder las preguntas de los reporteros, finalmente habló sobre su reciente ruptura. Su declaración ha sido el primer comentario público que ha hecho desde el anuncio de su separación.

Lucero dijo que se encontraba muy bien, sin embargo, cuando los medios le cuestionaron sobre los rumores si volvería con su ex marido y padre de sus hijos, Manuel Mijares, la cantante respondió entre risas mencionando: “No, no, gracias. No muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, indicó la revista Tv Notas.