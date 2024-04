¿Quiere reconciliación? Mijares le hace inesperada ‘declaración’ a Lucero

Los hechos ocurrieron mientras su hija, Lucerito, se encontraba como espectadora de ese gran momento e inclusive, no dudó en ‘alimentar’ los rumores de una posible reconciliación.

«Híjole, con la pena mi Dani, que superpierda Mijares, no hay problema», aseguró Lucero en Juego de Voces.

¿Quiere reconciliación?

El evento, que tuvo lugar recientemente, se convirtió en uno de los momentos más destacados del espectáculo, donde la emoción estaba a flor de piel y la rivalidad entre los equipos era palpable.

La tensión aumentaba con cada interpretación, y fue entonces cuando Mijares decidió responder a las palabras de Lucero con una canción de su repertorio.

«Permítanme, permítanme, tengo que hablar», declaró Mijares comenzando a entonar: «Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos». 2

«Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños, si me tenías…», continúo Lucero viendo a Mijares. «¡Hasta ya me la aprendí!», declaró la novia de América.