Miguel Varoni, protagonista de Pedro el escamoso, de luto tras la muerte de Sandra Reyes

Miguel Varoni lamenta muerte de Sandra Reyes

Actores y fans envían mensajes de apoyo

Sandra falleció a los 49 años de edad

Sin duda alguna, es uno de los actores de teatro y televisión más reconocidos en Colombia.

Desde julio de 1997, está casado con la actriz Catherine Siachoque, con quien hoy en día reside en Miami, Florida, EEUU.

Por desgracia, el histrión está pasando por un difícil momento tras sufrir irreparable pérdida.

El actor Miguel Varoni, protagonista de Pedro el escamoso, está de luto tras la muerte de la actriz Sandra Reyes.

«Siempre estará en mi corazón»

A través de su cuenta oficial de Instagram, Miguel Varoni compartió una inesperada publicación.

Para acompañar una imagen en la que aparece caracterizado de su popular personaje en Pedro el escamoso, escribió:

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Carolina Sandoval rompe el silencio sobre su divorcio

«Hasta siempre, mi Doctora Paula… su merce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…».

No pasó mucho tiempo para que sus seguidores, así como varios famosos, le mandaran mensajes de apoyo.