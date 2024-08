Madre hispana llora la muerte de su hijo y su amigo en tiroteo en Chicago

Tiroteo en Chicago: mueren Miguel y Carlos

Familias crean GoFundMe para gastos funerarios

Ofelia García llora por la pérdida de su hijo

¡Terrible tragedia! Madre hispana llora la muerte de su hijo, Miguel Meza, y su amigo, Carlos Galindo, en tiroteo en Chicago.

Las familias de ambos jóvenes crearon cuentas en GoFundMe para pedir ayuda para solventar los gastos funerarios.

Los adolescentes estaban frente a una casa, alrededor de las seis de la tarde del sábado 3 de agosto, en New City.

De repente, un auto se detuvo y desde el interior uno de los pasajeros les disparó.

Murieron en el hospital

Según reportó Chicago Sun Times, Miguel Meza y Carlos Galindo fallecieron en el hospital mientras recibían atención médica.

Ofelia García, madre de Miguel, confesó que el joven, de apenas 15 años de edad, pudo despedirse de ella.

Aunque no podía hablar, miró a su mamá y parpadeó.

«Y me caí. Y me dijeron que me estaba dando su último adiós”, compartió Ofelia.