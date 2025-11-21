Miguel Herrera deja de ser técnico de Costa Rica

La etapa de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica llegó oficialmente a su fin. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la noche del jueves la terminación del vínculo laboral con el estratega mexicano.

Esto luego de que la selección quedara eliminada del camino al Mundial 2026 sin siquiera alcanzar el repechaje intercontinental.

La decisión se tomó tras un cierre eliminatorio que tensó por completo el ambiente alrededor del equipo.

Costa Rica, considerada una de las favoritas para clasificar entre los tres boletos directos de Concacaf, terminó rezagada detrás de selecciones como Haití y Honduras, además de quedar fuera de toda posibilidad tras el 0-0 ante la escuadra catracha.

Una crónica anunciada

La salida del Piojo se volvió inminente desde el martes, cuando el empate sin goles ante Honduras selló la eliminación tica.

La reacción inmediata del entorno deportivo y mediático dejó claro que su continuidad era insostenible.

La FCRF confirmó su adiós con un comunicado breve, directo y sin menciones personales:

“Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica, junto con su cuerpo técnico, a partir de este jueves 20 de noviembre”.

Los números del Piojo explican el desenlace: una victoria, cuatro empates y una derrota en un formato de eliminatoria corta, donde cada punto perdido pesa el doble.

En medio de ese rendimiento, Costa Rica no solo quedó lejos de Panamá, Curazao y Haití —los clasificados directos de los grupos A, B y C— sino que tampoco alcanzó el nivel de Surinam y Jamaica, selecciones que pelearán el último cupo disponible en marzo.

El golpe más duro fue caer por debajo de Haití, que incluso disputó toda la eliminatoria sin poder jugar en casa.

El ambiente hostil y la reacción del Piojo

El cierre del ciclo estuvo marcado por fricciones entre Herrera y la prensa costarricense.

Tras la eliminación, el técnico rechazó la idea de que el puesto le hubiera quedado grande:

“No entiendo qué me quedó grande… se intentó y no se pudo. Se borraron los sueños”.

Las críticas aumentaron luego de que Costa Rica volviera a repetir un patrón negativo:

quedarse fuera del Mundial y ni siquiera alcanzar el repechaje, un escenario considerado imperdonable para una selección mundialista habitual.

El propio Herrera reconoció que era un golpe fuerte en su carrera, el más duro que había enfrentado.