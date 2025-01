Miguel Almirón regresa a Atlanta United

Miguel Almirón vuelve a Atlanta United tras su paso por el Newcastle United en la Premier League.

El club del estado de Georgia anunció su regreso el jueves por la mañana.

El internacional paraguayo de 30 años firmó contrato hasta el final de la temporada 2027.

Su acuerdo incluye una opción para extender su estadía hasta 2028.

This story isn’t done yet.#ATLUTD signs Miguel Almirón as a Designated Player from Newcastle United of the English Premier League ✍️ pic.twitter.com/DKzLzid4BS

— Atlanta United FC (@ATLUTD) January 30, 2025