Migrantes venezolanos piden a México facilidades para volver.

“Uno podría quedarse aquí, pero no tengo la capacidad de enviarle dinero a mis hijos para que no pasen necesidad”, comentó.

Migrantes piden más vuelos

Venezolanos piden a México «vuelos humanitarios» por medidas de Trump https://t.co/qvCqp2f9Gj — El Público TV (@Elpublicotv) February 22, 2025

Para Rafael Carreira, quien lleva desde noviembre varado en Chiapas con su hija menor de edad, la falta de respuesta de las autoridades es desesperante.

“Estoy perdiendo un día de trabajo, que es sagrado aquí porque me descuentan. Tengo que pagar el arriendo y la comida, y las encargadas del Instituto de Migración no nos dan detalles, es frustrante”, expresó.

Carreira pidió a Sheinbaum coordinar con el gobierno de Nicolás Maduro el envío de más vuelos humanitarios. “Aquí hay menores de edad y personas de la tercera edad. Estamos desde la una de la mañana haciendo cola para poder hablar con migración”, denunció.

Maira Aréca, madre de dos niños, relató que incluso con boletos comprados para viajar a Colombia, el INM le negó la salida de México.

“Quiero regresarme, pero me dicen que no. Ya tengo los pasajes listos para el 8 de marzo, cada uno me costó 4.000 pesos (casi 200 dólares), y no nos dan el permiso para salir. Queremos una solución”, reclamó.