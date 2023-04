“¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, “¡Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!”, gritaban los manifestantes quienes pidieron ser tratados con amor porque no son delincuentes, subrayaron.VER VIDEO AQUÍ

Migrantes contra AMLO: ¿Que hará AMLO?

De acuerdo con Infobae, ena mujer migrante venezolana, con una bandera de su país alrededor de su cuello, dijo desesperada: “Son unos desgraciados… vinimos en son de paz y son unos inhumanos, inhumanos es lo que son”, esto como reclamo al presidente por no haber detenido el automóvil para atender el dialogo que ellos pedían.

Andrés Manuel López Obrador había anunciado que no sabía si se reuniría con los migrantes a su llegada a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que sí atendería la parte médica. Manifestó: “Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental”.