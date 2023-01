Muchos no pueden iniciar sesión. Otros pueden ingresar su información y seleccionar una fecha, sólo para que la pantalla se congele en la confirmación final. Algunos reciben un mensaje que dice que deben estar cerca de un cruce con Estados Unidos, a pesar de que ya están en la ciudad fronteriza más grande de México.

La mexicana Mareni Montiel quedó encantada tras seleccionar una fecha y hora para sus dos hijos, pero y luego no recibió código de confirmación. “De allí, vuelve atrás a cero”, agrega Montiel, de 32 años, quien ha esperado durante cuatro meses en el refugio, donde el sonido de los gallos llena el aire fresco de la mañana al final de un camino de terracería.

Si la app tiene éxito, los solicitantes de asilo podrían utilizar CBPOne —incluso si se levanta el Título 42— como una alternativa segura y ordenada a la entrada ilegal, que alcanzó el nivel más alto jamás registrado en Estados Unidos en diciembre. También podría desalentar los grandes campamentos en el lado mexicano de la frontera, donde los migrantes se aferran a esperanzas irreales.

Pero ha surgido una serie de quejas: Las solicitudes están disponibles sólo en inglés y español, idiomas que muchos de los migrantes no hablan. Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance (Alianza Puente Haitiano), afirma que las autoridades no tuvieron "en cuenta el hecho más básico: el idioma nacional de Haití es el criollo haitiano". La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) dice que planea lanzar una versión criolla en febrero. No ha anunciado otros idiomas.