Migrantes ley Florida construcción: ¿DÓND ESTÁN LOS HISPANOS?

“Buenas tardes compañeros, mira gobernador de Florida gracias a ti la banda no está trabajando, se va, mira, ¿Dónde están los hispanos? No, no, de 550 trabajadores que había aquí, mira, ya no hay nada, sigue metiendo leyes contra migrantes a ver quien va a levantar todo esto”, dijo mientras mostraba un video en el que se ve una construcción de departamentos, pero sin obreros.

Y continuó: "Nada de las obras, vacías, gobernadores, políticos, vengan a poner los aires acondicionados, todo vacío", dijo esto mientras hizo un recorrido por el interior de las obras donde se puede observar que dejaron prácticamente abandonados los trabajos y todo está inconcluso.