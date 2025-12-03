Descubren a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Migrantes hallados en camión

Arrestan a conductor texano

Operativo detecta tráfico humano

Segun informa la agencia EFE, Las autoridades de Texas identificaron el camión mientras circulaba por el arcén, un comportamiento irregular que activó los protocolos de vigilancia establecidos en la operación Estrella Solitaria.

El vehículo fue detenido en el condado de La Salle, donde agentes estatales realizaban controles rutinarios destinados a detectar actividades sospechosas y frenar operaciones de tráfico de personas.

Durante la revisión inicial, el conductor mostró inconsistencias en su documentación, lo que llevó a los oficiales a ampliar la inspección y solicitar la asistencia de un perro policía entrenado.

La operación resultó crucial para identificar señales que finalmente condujeron al hallazgo de los veintitrés migrantes escondidos, quienes viajaban hacinados en condiciones peligrosas dentro del camión detenido.

Inspección revela múltiples irregularidades del conductor

NEW: @TxDPS discovers 23 illegal immigrants stuffed inside a semi truck cab in La Salle County. The driver didn’t have a CDL according to DPS. Release via DPS: “LAREDO – The Texas Department of Public Safety (DPS) recovered 23 illegal immigrants hidden inside a truck tractor… pic.twitter.com/TofQAxGyjO — Ali Bradley (@AliBradleyTV) December 2, 2025



El conductor, identificado como John David Amaya, no contaba con la licencia comercial requerida, un factor que incrementó las sospechas sobre la naturaleza del viaje y su posible propósito.

Las autoridades confirmaron que la falta de documentos adecuados constituye una violación grave, especialmente bajo las nuevas regulaciones federales impuestas por el Departamento de Transporte estadounidense.

El comportamiento del conductor al transitar sobre el arcén reforzó la alerta, pues esta maniobra suele relacionarse con intentos de evitar controles o desviar la atención de los agentes.

La revisión detallada permitió establecer que Amaya enfrentaría múltiples cargos estatales por tráfico de personas, una acusación considerada delito grave y severamente penalizada en Texas actualmente.