Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Inmigración » Descubren a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Descubren a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Migrantes escondidos en camión fueron hallados en Texas durante un operativo estatal que reveló 23 personas ocultas
Por 
2025-12-03T02:23:40+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: EFE

Publicado el 12/02/2025 a las 21:23

  • Migrantes hallados en camión
  • Arrestan a conductor texano
  • Operativo detecta tráfico humano

Segun informa la agencia EFE, Las autoridades de Texas identificaron el camión mientras circulaba por el arcén, un comportamiento irregular que activó los protocolos de vigilancia establecidos en la operación Estrella Solitaria.

El vehículo fue detenido en el condado de La Salle, donde agentes estatales realizaban controles rutinarios destinados a detectar actividades sospechosas y frenar operaciones de tráfico de personas.

Durante la revisión inicial, el conductor mostró inconsistencias en su documentación, lo que llevó a los oficiales a ampliar la inspección y solicitar la asistencia de un perro policía entrenado.

La operación resultó crucial para identificar señales que finalmente condujeron al hallazgo de los veintitrés migrantes escondidos, quienes viajaban hacinados en condiciones peligrosas dentro del camión detenido.

Inspección revela múltiples irregularidades del conductor


El conductor, identificado como John David Amaya, no contaba con la licencia comercial requerida, un factor que incrementó las sospechas sobre la naturaleza del viaje y su posible propósito.

Las autoridades confirmaron que la falta de documentos adecuados constituye una violación grave, especialmente bajo las nuevas regulaciones federales impuestas por el Departamento de Transporte estadounidense.

El comportamiento del conductor al transitar sobre el arcén reforzó la alerta, pues esta maniobra suele relacionarse con intentos de evitar controles o desviar la atención de los agentes.

La revisión detallada permitió establecer que Amaya enfrentaría múltiples cargos estatales por tráfico de personas, una acusación considerada delito grave y severamente penalizada en Texas actualmente.

Perro policía halla a los 23 migrantes

Migrantes hallados, camión, Operativo detecta tráfico humano MundoNOW
Migrantes escondidos en camión hallados en Texas FOTO: SHUTTERSTOCK

La intervención del perro policía fue determinante para localizar el compartimento oculto dentro de la cabina de descanso del camión, donde los migrantes permanecían escondidos.

Los agentes descubrieron que el espacio carecía de ventilación adecuada, representando un riesgo significativo para la salud y seguridad de quienes estaban siendo transportados clandestinamente.

Los migrantes eran originarios de varios países centroamericanos, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, además de México, todos en búsqueda de oportunidades o tránsito seguro.

Tras el hallazgo, los veintitrés migrantes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza, que determinó los pasos siguientes conforme a los procedimientos migratorios vigentes en la región fronteriza.

Migrantes escondidos en camión y consecuencias legales


El caso subraya la gravedad de transportar migrantes escondidos en camión, una práctica recurrente que implica riesgos mortales debido al confinamiento extremo y la falta de condiciones mínimas.

Las autoridades señalaron que estos métodos continúan utilizándose pese a las leyes estrictas, motivados por redes de tráfico que operan a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Amaya enfrenta veintitrés cargos por tráfico humano, sancionados con una pena mínima obligatoria de diez años tras la legislación aprobada por el gobernador de Texas.

El proceso judicial analizará posibles vínculos con organizaciones criminales, además de determinar si el conductor actuaba por cuenta propia o como parte de una estructura mayor.

Texas endurece medidas contra el tráfico humano

La operación Estrella Solitaria ha incrementado significativamente la presencia policial en zonas estratégicas, buscando frenar el movimiento de traficantes y detectar irregularidades en vehículos de carga.

Los agentes reciben entrenamiento especializado para identificar patrones de conducción sospechosos, documentos falsificados y modificaciones en camiones utilizadas frecuentemente para ocultar migrantes.

Las autoridades reportan un aumento en las detenciones vinculadas al tráfico humano, impulsado por la combinación de controles intensivos y leyes más estrictas aprobadas recientemente.

Este esfuerzo responde a preocupaciones estatales ante el elevado número de casos y la peligrosidad creciente de las tácticas utilizadas por organizaciones dedicadas al contrabando humano.

Contexto migratorio y operativos en la frontera

El hallazgo ocurre mientras Estados Unidos implementa políticas migratorias más agresivas, incluyendo deportaciones ampliadas ordenadas por el presidente Donald Trump durante su administración.

Pese a las medidas, las redes de tráfico continúan operando debido a la demanda constante de rutas clandestinas por parte de migrantes que huyen de situaciones difíciles en sus países.

Las autoridades fronterizas advierten que estas prácticas ponen en riesgo extremo la vida de los migrantes, quienes dependen de coyotes que priorizan ganancias sobre seguridad.

Texas afirma que mantendrá operativos reforzados para identificar vehículos sospechosos, prevenir tragedias y frenar redes que lucran con el transporte inseguro de personas hacia territorio estadounidense.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Demandantes celebran triunfo tras exponer brutalidad en operativo migratorio
Pareja hispana detenida durante una parada casual

Pareja de hispanos fueron a trabajar pero al detenerse en una gasolinera a tomar café, el ICE llegó y los detuvo
Hispano fue detenido por ICE en su lugar de trabajo

Trabajador hispano tenia 27 años viviendo en EE. UU. y fue detenido mientras estaba en su negocio de pollos
Prohibición de máscaras policiales en LA

Los Ángeles avanza en prohibición a policías que oculten su identidad
Doble ciudadanía en riesgo por propuesta de Bernie Moreno

Senador latino naturalizado propone prohibir la doble ciudadanía en EE. UU.