LES HICIERON FALSAS PROMESAS. Un grupo de migrantes terminaron siendo engañados para viajar a California en un avión privado, supuestamente por parte de las autoridades de Florida hacia California, lo que llevó a los funcionarios a investigar este suceso. Por ello, uno de los inmigrantes no dudó en romper el silencio y señalar como terminó la situación.

De acuerdo con The Associated Press, señalaron que grupos religiosos trabajaron el martes para alimentar y dar albergue a los migrantes sudamericanos que fueron enviados vía aérea a Sacramento, aparentemente con promesas falsas. Por el momento, las autoridades están trabajando en encontrar a los responsables de este traslado.

Ante las sospechas del vuelo, se dio a conocer que los migrantes fueron engañados e iniciaron una carpeta de investigación para saber como llegaron a California y quienes son los que enviaron a este grupo. Además, la iglesia donde se están quedando señaló que no sabían de donde venían y que solo cargaban consigo una mochila. Ahora, se hacen cargo de proporcionarles ayuda.

Migrantes engañados viajaron California: «Debería ser modelo para otros estados»

De acuerdo con The Associated Press, señalaron que el alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, y grupos religiosos que han estado brindando asistencia a los migrantes indicaron que se han unido para ayudar a los recién llegados, quienes se están alojando en dos lugares no revelados de Sacramento y han estado recibiendo alimentación, ropa y telefonos celulares para estar en contacto con sus familiares.

«Sacramento debería ser un modelo para el resto del estado y el resto del país», señaló Darrell Steinberg a los medios de comunicación. Por el momento, las autoridades no ofrecieron mayor información al respecto sobre la investigación que se está llevando a cabo sobre DeSantis y su política de enviar migrantes a otras partes del país, sin autorización. Archivado como: Migrantes engañados viajaron California