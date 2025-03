Operativo de ICE y HSI en construcción de Luisiana deja 11 migrantes arrestados: “Solo querían trabajar”

Migrantes arrestados en operativo laboral

ICE y HSI realizaron redada

Empleaban a trabajadores no autorizados

Al menos 11 trabajadores migrantes fueron arrestados por las autoridades federales de inmigración durante un operativo realizado en una construcción en el suroeste de Luisiana.

El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en el Port of Lake Charles, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) realizaron lo que calificaron como un “operativo de aplicación de la ley a gran escala, y consensuado en un sitio de trabajo”.

De acuerdo con ICE, la acción se derivó de una investigación en la que se descubrió que contratistas activos en el puerto estaban empleando a trabajadores no autorizados para laborar legalmente en Estados Unidos.

Los 11 arrestados son migrantes indocumentados provenientes de México, Nicaragua y Ecuador, según precisó ICE en un comunicado.

Contratistas externos, no el puerto, bajo la mira de ICE

“El operativo se centró en contratistas externos que operan dentro del puerto y no en el puerto en sí”, puntualizó la agencia federal.

El director ejecutivo del Port of Lake Charles, Richert Self, confirmó que la policía del puerto no participó en la operación y que los trabajadores detenidos no estaban contratados directamente por la entidad portuaria, sino por agencias externas.

Hasta el momento, ICE no ha revelado si se presentarán cargos criminales contra los empleadores o contratistas involucrados en la contratación de estos trabajadores indocumentados.

La detención de los trabajadores ha generado reacciones encontradas en redes sociales y entre defensores de los derechos de los inmigrantes.