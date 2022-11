Hallan a más de 350 migrantes abandonados en campamento clandestino

Estaban en una zona montañosa del sur de México, en Chiapas

Entre los indocumentados había niños y mujeres

Un grupo de más de 350 migrantes abandonados es descubierto en un campamento clandestino en una zona montañosa del sur de México donde esperaban para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre los indocumentados había niños y mujeres y al menos siete nacionalidades de América Latina.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó en un comunicado que los extranjeros- entre los que había niños y mujeres- estaban en un campamento clandestino en una zona de difícil acceso del municipio de Tecpatán, en el sureño Estado de Chiapas, por lo que requirió de trabajo complicado.

¿CÓMO LOS HALLARON?

La autoridad migratoria precisó que fueron localizados por elementos de la Guardia Nacional que recibieron una denuncia sobre la presencia de migrantes en la zona y que iban para ser trasladados a la frontera con Estados Unidos, por lo que de inmediato montaron un operativo de búsqueda en la zona.

Un funcionario del Instituto Nacional de Migración que pidió el anonimato porque no estaba autorizado para hablar indicó a The Associated Press que investigan si el campamento fue habilitado por los traficantes de humanos para esconder a los migrantes antes de traficarlos hacia el norte para llevarlos a Estados Unidos, se informó sobre los migrantes abandonados en campamento clandestino.