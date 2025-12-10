Investigación tras muerte de migrante guatemalteco bajo custodia de ICE

Muere migrante bajo custodia

Traslado y deterioro médico

ICE enfrenta críticas crecientes

Segun informa la agencia EFE, Francisco Gaspar-Andres, migrante guatemalteco de 48 años, murió el 3 de diciembre mientras permanecía bajo custodia de ICE, según informó la agencia federal estadounidense.

El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, adonde había sido trasladado el 16 de noviembre por complicaciones médicas recientes.

La causa oficial de la muerte permanece pendiente, aunque personal del hospital atribuyó preliminarmente el deceso a un fallo natural simultáneo de hígado y riñones.

ICE afirmó que el migrante recibió atención médica constante y de alta calidad desde que se detectó un deterioro significativo en su estado de salud durante la custodia federal.

Detención previa y primeros reportes médicos

Guatemalteco 🇬🇹 muere bajo custodia de ICE en El Paso, Texas 🇺🇸, mientras enfrentaba un proceso de deportación El hombre, de 48 años, falleció tras un deterioro acelerado de salud reportado por autoridades migratorias.https://t.co/Am7gP88VQL — CRNNoticias (@CRN_Noticias) December 10, 2025



El migrante fue detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación coordinada entre la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations, brazo de ICE.

Según autoridades migratorias, Gaspar-Andres habría cruzado irregularmente desde México antes de su arresto, siendo trasladado luego al centro de detención Krome South, ubicado en la ciudad de Miami.

Poco después de ingresar a la instalación de Krome, fue hospitalizado brevemente debido a síntomas asociados con abstinencia alcohólica que requirieron atención médica inmediata por parte del personal correspondiente.

El 19 de septiembre fue transferido a El Paso para continuar bajo custodia en Camp East Montana, mientras avanzaban los procedimientos migratorios y se procesaban sus antecedentes clínicos reportados previamente.