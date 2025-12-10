Investigación tras muerte de migrante guatemalteco bajo custodia de ICE
Publicado el 12/09/2025 a las 20:22
Segun informa la agencia EFE, Francisco Gaspar-Andres, migrante guatemalteco de 48 años, murió el 3 de diciembre mientras permanecía bajo custodia de ICE, según informó la agencia federal estadounidense.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, adonde había sido trasladado el 16 de noviembre por complicaciones médicas recientes.
La causa oficial de la muerte permanece pendiente, aunque personal del hospital atribuyó preliminarmente el deceso a un fallo natural simultáneo de hígado y riñones.
ICE afirmó que el migrante recibió atención médica constante y de alta calidad desde que se detectó un deterioro significativo en su estado de salud durante la custodia federal.
Detención previa y primeros reportes médicos
El migrante fue detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación coordinada entre la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations, brazo de ICE.
Según autoridades migratorias, Gaspar-Andres habría cruzado irregularmente desde México antes de su arresto, siendo trasladado luego al centro de detención Krome South, ubicado en la ciudad de Miami.
Poco después de ingresar a la instalación de Krome, fue hospitalizado brevemente debido a síntomas asociados con abstinencia alcohólica que requirieron atención médica inmediata por parte del personal correspondiente.
El 19 de septiembre fue transferido a El Paso para continuar bajo custodia en Camp East Montana, mientras avanzaban los procedimientos migratorios y se procesaban sus antecedentes clínicos reportados previamente.
Migrante muere bajo custodia ICE tras deterioro acelerado
Registros médicos oficiales documentaron múltiples consultas por reflujo, alergias, dolores de cabeza y otros malestares que afectaron al migrante durante su permanencia bajo custodia federal en diversas instalaciones.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala, marcando un punto decisivo en el proceso migratorio que enfrentaba formalmente el ciudadano guatemalteco detenido.
En los días posteriores, su estado de salud se agravó considerablemente, siendo intubado el 21 de noviembre debido a complicaciones severas que requerían tratamiento intensivo inmediato según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
El 24 de noviembre fue colocado en una lista de trasplante de hígado, evidenciando el rápido deterioro clínico que precedió su muerte mientras continuaba bajo supervisión médica hospitalaria especializada.
Condiciones denunciadas en centros migratorios y cifras recientes
Organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch han documentado durante años condiciones descritas como inhumanas en instalaciones donde el migrante estuvo detenido, incluyendo Krome y Camp East Montana.
Reportes señalan hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios deficientes, limitaciones para ducharse, alimentación inadecuada, iluminación constante y uso extendido del aislamiento en centros migratorios estadounidenses.
Diversas denuncias indican demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en ocasiones vinculadas con hospitalizaciones evitables o fallecimientos ocurridos bajo la custodia federal.
En el año fiscal 2025, entre 20 y 22 personas han muerto bajo custodia de ICE, convirtiendo este periodo en el más letal en dos décadas según información oficial.