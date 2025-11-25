María Florinda fue a limpiar una casa… y la mataron por error: sus restos ya están de vuelta en Guatemala

Repatrían a migrante guatemalteca

Fue asesinada por error

Familia exige justicia

Segun informa la agencia EFE, El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez fue trasladado a Guatemala.

La joven murió de un disparo tras llegar por error a una casa equivocada.

El crimen ocurrió el 5 de noviembre en Whitestown, Indiana.

El acusado disparó alegando sentirse amenazado por su presencia.

Familia acompaña el retorno del féretro



La madre y familiares recibieron los restos en la capital guatemalteca.

El cuerpo fue llevado a Xacaná Chiquito para su entierro.

El traslado cubrió aproximadamente 250 kilómetros hasta Quetzaltenango.

Vecinos y allegados acompañaron el recorrido con muestras de apoyo.