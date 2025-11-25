María Florinda fue a limpiar una casa… y la mataron por error: sus restos ya están de vuelta en Guatemala
Publicado el 11/24/2025 a las 21:18
- Repatrían a migrante guatemalteca
- Fue asesinada por error
- Familia exige justicia
Segun informa la agencia EFE, El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez fue trasladado a Guatemala.
La joven murió de un disparo tras llegar por error a una casa equivocada.
El crimen ocurrió el 5 de noviembre en Whitestown, Indiana.
El acusado disparó alegando sentirse amenazado por su presencia.
Familia acompaña el retorno del féretro
La madre y familiares recibieron los restos en la capital guatemalteca.
El cuerpo fue llevado a Xacaná Chiquito para su entierro.
El traslado cubrió aproximadamente 250 kilómetros hasta Quetzaltenango.
Vecinos y allegados acompañaron el recorrido con muestras de apoyo.
Migrante guatemalteca asesinada trabajaba limpiando casas
Ríos Pérez y su esposo trabajaban para una empresa de limpieza.
La dirección equivocada entregada por la compañía derivó en la tragedia.
La Policía llegó tras una llamada por presunto allanamiento.
Los agentes encontraron a la víctima muerta en el porche.
Investigación continúa por homicidio voluntario
El Ministerio de Relaciones Exteriores brindó asistencia documental.
La familia costeó la repatriación mediante una campaña de fondos.
El acusado enfrenta cargos por homicidio voluntario.
La comunidad migrante exige justicia para la joven.
Comunidad y familia despiden a la migrante guatemalteca asesinada
La llegada del cuerpo de María Florinda Ríos Pérez generó muestras de solidaridad en su comunidad de origen.
Vecinos y allegados se reunieron para acompañar a la familia en el doloroso proceso de despedida.
El caso ha despertado indignación entre migrantes que consideran injustificada la violencia que terminó con su vida.
La familia espera que el proceso judicial avance y que se haga justicia por la muerte de la migrante guatemalteca asesinada.