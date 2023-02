En un sencillo video de Héctor Ramirez en el que se puede ver al migrante caminando en la nieve, explicó lo que había sucedido y las reacciones en TikTok no se hicieron esperar pues la gente se indignó con lo que la mamá del hombre hizo: “Yo triste porque mandé 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro, que cuando se venga al norte me los paga”, se puede leer.

¿La mamá del migrante se ganó el odio de todos?

Más personas se fueron en contra de la mamá del migrante Héctor Ramírez ante el abuso de prestarle 70 mil pesos a su otro hijo, para comprar un coche y no para el objetivo principal que era empezar a construir una casa: “Hay madres que no se compadecen de los hijos que están allá sin dinero porque ignoran las friegas, sacrificios, y humillaciones que uno recibe de este lado”, “consejo si estás aquí (EEUU) no construyas hasta que estés en tu país”, “Esas clase de Mamás se pasan”, “Sí existen los hijos favoritos”.

Pero el caso estaría a punto de continuar con más drama cuando días después, el migrante contó lo que había pasado en su familia al reclamarle a su mamá y hermano, por lo que ahora los comentarios de las personas se fueron contra el pariente de Héctor Ramírez quien sin duda desató más furia.