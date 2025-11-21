Migrante queda atrapado en alambre de púas en el muro fronterizo
Publicado el 11/21/2025 a las 12:37
- Migrante queda atrapado
- Patrulla Fronteriza interviene
- Rescate con equipo especializado
Un hombre quedó atrapado en el alambre de púas situado en la parte superior del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, donde tuvo que ser auxiliado por agentes de la Patrulla Fronteriza.
El incidente ocurrió cuando un individuo intentó cruzar la frontera de manera ilegal y terminó atrapado en el alambre de púas instalado en la parte alta de la estructura metálica, según Telemundo.
Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso acudieron al lugar después de identificar la emergencia sobre la valla internacional.
Migrante queda atrapado en muro fronterizo
📍 Un inmigrante que intentaba ingresar a EE.UU. se quedó atorado en lo alto de una valla de alambre de púas.https://t.co/UgWpSHnB6j
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 21, 2025
De acuerdo con la información proporcionada, los elementos tuvieron que utilizar herramientas especializadas para cortar el alambre y liberar al hombre que no podía continuar avanzando ni retroceder.
TE PUEDE INTERESAR: Tribunal de Chicago suspende liberación de cientos de migrantes detenidos
Durante la intervención, los agentes aseguraron la zona mientras procedían a cortar las secciones necesarias del material para poder retirarlo sin causarle daños adicionales.
La Patrulla Fronteriza informó que el rescate fue realizado en la parte superior del muro, lo que añadió dificultad a la operación debido a la altura y a la presencia del alambre de púas.
Acciones de la Patrulla Fronteriza
Ver esta publicación en Instagram
Según la información difundida por la corporación, el rescate fue efectuado por personal capacitado para realizar maniobras en condiciones de riesgo.
Los agentes señalaron que el individuo se encontraba atascado en una posición comprometida, lo que hizo indispensable el uso de equipo especializado.
La operación se centró en cortar cuidadosamente el alambre para evitar lesiones mientras se retiraba al hombre del punto donde había quedado atrapado.
Posteriormente, los agentes difundieron en redes sociales la imagen del procedimiento junto con un mensaje donde escribieron:
“¡Deberías haber elegido la ruta legal, ahora estás atrapado con nosotros! Sí, las barreras sí funcionan. Algunas lecciones cortan profundamente”.
La publicación destacó el uso del alambre de púas como parte de las medidas para reforzar la seguridad en la frontera.
Contexto del intento de cruce
Las autoridades informaron que el individuo estaba intentando cruzar la frontera sin autorización cuando quedó enredado en el alambre.
El incidente se presentó en una zona donde se han reforzado barreras físicas, incluyendo la instalación de alambre de púas en la parte superior del muro.
Los agentes del Sector El Paso han reportado múltiples situaciones donde personas quedan expuestas a riesgos al intentar superar estas estructuras.
El caso pone de manifiesto los peligros que enfrentan las personas que intentan subir el muro sin considerar la presencia de elementos cortantes o la altura de la estructura.
La Patrulla Fronteriza señaló que continuará realizando acciones de vigilancia y rescate cuando sea necesario, enfatizando que este tipo de situaciones demuestra los riesgos asociados al cruce ilegal.