Migrante queda atrapado en alambre de púas en el muro fronterizo

Migrante queda atrapado

Patrulla Fronteriza interviene

Rescate con equipo especializado

Un hombre quedó atrapado en el alambre de púas situado en la parte superior del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, donde tuvo que ser auxiliado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El incidente ocurrió cuando un individuo intentó cruzar la frontera de manera ilegal y terminó atrapado en el alambre de púas instalado en la parte alta de la estructura metálica, según Telemundo.

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso acudieron al lugar después de identificar la emergencia sobre la valla internacional.

Migrante queda atrapado en muro fronterizo

📍 Un inmigrante que intentaba ingresar a EE.UU. se quedó atorado en lo alto de una valla de alambre de púas.https://t.co/UgWpSHnB6j — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 21, 2025

De acuerdo con la información proporcionada, los elementos tuvieron que utilizar herramientas especializadas para cortar el alambre y liberar al hombre que no podía continuar avanzando ni retroceder.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal de Chicago suspende liberación de cientos de migrantes detenidos

Durante la intervención, los agentes aseguraron la zona mientras procedían a cortar las secciones necesarias del material para poder retirarlo sin causarle daños adicionales.

La Patrulla Fronteriza informó que el rescate fue realizado en la parte superior del muro, lo que añadió dificultad a la operación debido a la altura y a la presencia del alambre de púas.