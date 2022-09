Influencer mexicana Michelle Torres, reveló que perdió a su cuarto bebé

Michelle Torres da la peor noticia sobre su embarazo

Hace unas semanas, anunció feliz la espera de su cuarto bebé

Cuenta como sucedieron los hechos trágicos

Michelle Torres perdió cuarto bebé. Una famosa influencer mexicana, anunció el día de ayer que le pasó lo peor como madre, perder a un bebé. Las cosas emporaron cuando dio a conocer los detalles del fallecimiento de su bebé y como sucedieron los hechos, pues no se imaginaba el desenlace que esto traería.

Por medio de su cuenta de Instagram, Michelle Torres dio a conocer esto tan difícil que acaba de afrontar, además por medio de un reel contó cómo sucedieron las cosas. Pese a toda la situación, Michelle aseguró que se encuentra tranquila y en compañía de sus seres queridos.

Estaba feliz por la llegada de su cuarto bebé

Hace tan solo pocas semanas, la influencer mexicana reveló en un video de Instagram, la noticia de que estaba esperando a ser mamá de nueva ocasión, pues Michelle ya tiene 3 pequeñas más. “Lo que tanto me han pedido, así fue nuestra reacción. Nunca me imaginé ser mamá de 4, no esperábamos esta noticia”, escribió acompañado del video en donde reveló que si estaba embarazada.



Esto sucedió el pasado 24 de agosto, y tanto sus fanáticos como ella estaban muy felices por esta noticia. Sin embargo, pese a que las circunstancias iban bastante bien, los planes de Michelle cambiaron y hace dos días, reveló la lamentable noticia de la pérdida de quien sería cuarto bebé. Archivado como: Michelle Torres perdió cuarto bebé