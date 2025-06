Hija de Luis Miguel revela que tiene una enfermedad incurable

Michelle Salas revela su enfermedad.

Melasma, una condición controlable.

No hay indicios de embarazo.

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, conocida por ser reservada sobre su vida privada, sorprendió al compartir detalles sobre una condición que padece desde hace algunos años.

La influencer y modelo de 35 años reveló que sufre melasma, una enfermedad de la piel que, aunque incurable, ha logrado controlar.

Salas, quien siempre ha mostrado una imagen saludable, aprovechó sus redes sociales para contar sobre su experiencia con esta condición. A través de una historia en Instagram, comentó:

“Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas en el plan de ataque para mi melasma”.

Michelle Salas revela su lucha contra el melasma

La revelación dejó ver una faceta más humana y cercana de la hija de Luis Miguel, quien, al igual que su padre, ha sido muy celosa de su vida privada.

El melasma, una enfermedad de la piel que causa manchas oscuras debido a la exposición al sol, es bastante común, aunque difícil de tratar.

Michelle relató que las manchas comenzaron a aparecer hace unos años y que, aunque no desaparecen por completo, con el tratamiento adecuado se pueden mantener bajo control.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo”, añadió.