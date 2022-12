Yo soy una bruja ‘mexa’ y así como muchas que luego se hacen las que no, pues hay el toloache, el aguital, rituales, hay las limpias y eso es lo que más me gusta de Malvada, que estamos representando a la cultura mexicana”, dijo a la prensa de Las Estrellas. Archivado como: Michelle Renaud se besa con una mujer

Michelle Renaud se besa con una mujer: La opinión de Michelle sobre la brujería y el lesbianismo

Y en cuestión de que si ella está interesada en la vida real en la brujería, contestó lo siguiente. "Yo nunca he hecho brujería fuera de la pantalla. ¡Ay! y que no me hagan 'chin, chin', yo nada más me protejo, me protejo y me protejo", dijo de forma quisquillosa.

Para Michelle, no es motivo para escandalizarse o armar una polémica un beso lésbico, esto fue lo que dijo acerca de la polémica escena que se verá en la pantalla grande: "El respeto siempre tiene que partir de uno para poderlo dar al exterior. Una persona que no respeta creencias, ideologías ajenas, es una persona que no se está respetando a sí misma; uno no habla del otro, siempre habla de sí mismo, entonces hay que dar amor", aclaró.