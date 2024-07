Michelle Obama vencería a Trump según última encuesta

Obama vencería a Trump.

Encuesta: 50% Obama, 39% Trump.

Preocupaciones sobre edad de Biden.

Michelle Obama vencería a Donald Trump en un enfrentamiento hipotético, según una nueva encuesta.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre el 1 y el 2 de julio, encontró que el 50% de los votantes registrados votarían por Obama.

En comparación, solo el 39% votaría por Trump si las elecciones presidenciales se celebraran hoy.

El once por ciento de los encuestados dijo que no votaría, votaría por otro candidato o no sabía.

Otros posibles candidatos demócratas

Otros posibles candidatos demócratas, como Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Andy Beshear y J.B. Pritzker, no tendrían la misma suerte.

Este grupo de posibles aspirantes recibirían menos votos que Trump.

El cincuenta y cinco por ciento de los votantes registrados también tienen una actitud favorable hacia Obama.

En comparación, solo el 42% tiene una actitud favorable hacia Trump.