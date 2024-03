¿Michelle Obama se va contra Joe Biden? Revela si se postulará a la presidencia

«Como ha expresado varias veces la ex primera dama Michelle Obama a lo largo de los años, no se postulará para la presidencia», dijo Crystal Carson, directora de comunicaciones de su oficina.

Sin embargo, la oficina de la ex primera dama ha dejado en claro que no tiene planes de postularse para la presidencia, enfocándose en apoyar la campaña de reelección de Biden.

Apoyo de Michelle Obama

Su papel sería limitado debido a sus otros compromisos con los que debe cumplir además de su renuencia a reincorporarse a la política a tiempo completo.

Se espera que la campaña de Joe Biden busque maximizar el papel de Michelle Obama más adelante en la contienda, aprovechando su influencia para atraer a votantes indecisos.

Destacando especialmente su papel en las votaciones, a través de su grupo no partidista de registro de votantes, When We All Vote.

La campaña de Biden ha expresado su gratitud por el apoyo de los Obama y espera contar con su voz y respaldo en la lucha por el destino de la democracia en las próximas elecciones.