La ex primera dama de los EEUU se viste de luto

Michelle Obama reacciona ante la muerte de Stephen tWitch

“Me rompió el corazón enterarme del fallecimiento”

Michelle Obama muerte tWitch. Sin duda el fallecimiento de la estrella Stephen “tWitch” Boss, quien fue el amado DJ de baile de “The Ellen DeGeneres Show” y ex concursante de “So You Think You Can Dance”, ha conmocionado a varias celebridades. Ya que las redes sociales se han saturado con emotivos mensajes ante la muerte del artista, quien aparentemente se suicidó.

Cabe recordar que la noticia de su muerte fue dada a conocer por su misma esposa, “Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó”, dijo su pareja, Allison Holker Boss, en un comunicado a la revista People, donde expresó su dolor ante la sensible pérdida.

Michelle Obama de luto por la muerte de Stephen tWitch

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”, agregó Allison en el mensaje.

Además de bailarín y DJ, Stephen tuvo participación en distintos filmes, apareciendo en películas como “Step Up: All In” y “Magic Mike XXL” y apareció en “The Hip Hop Nutcracker” de Disney+, estrenada este año. También se ubicó como subcampeón en “So You Think You Can Dance” y luego fue juez de la temporada 17 del programa de competencia de baile.