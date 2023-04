¿Estarán al punto del divorcio?

La exprimera dama hace impactante revelaciób

¿Barack Obama es un mal esposo?

Michelle Obama, quien fue la primera dama de Estados Unidos durante el mandato de su esposo Barack Obama, ha hecho una impactante revelación que ha hecho creer al mundo que tiene problemas con su matrimonio. Pero hasta ahora no se han mostrado enojados o enfelices con el otro.

La exprimera dama ha sido abierta sobre sus luchas matrimoniales y dijo el año pasado el mayor problema que tuvo con su esposo, el expresidente Barack Obama, durante aproximadamente una década cuando sus dos hijas eran pequeños.

¡No soportaba a su esposo!

“Muchas veces yo lo habría tirado por la ventana”, mencionó Michelle Obama, refiriéndose a su esposo Barack. Han pasado más de dos años desde que la ex Primera Dama en un episodio de su podcast, habló abiertamente de las dificultades que encontró con su marido, el 44º Presidente de Estados Unidos, durante su largo matrimonio.

“La gente piensa que soy mala por admitirlo, pero es como si hubiera habido diez años durante los cuales no soportaba a Barack”, dijo la exPrimera Dama durante una entrevista en la que presentaba su nuevo libro The Light Within Us. “Ocurrió cuando nuestras hijas eran pequeñas.”