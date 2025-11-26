Michelle Obama denuncia la “pérdida nacional” tras el derribo del Ala Este de la Casa Blanca

Michelle Obama lamenta demolición

Trump construye nuevo salón

Ala Este genera polémica

Segun informa la agencia EFE, La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, calificó este martes como una “pérdida nacional” la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una decisión tomada por el presidente Donald Trump para dar paso a la construcción de un gran salón de baile.

Obama expresó su sentir durante una entrevista para el podcast de Jamie Kern Lima, empresaria de la industria del maquillaje y conocida motivadora personal.

La ex primera dama recordó que aunque la residencia presidencial no pertenece a ninguna familia, consideró que la eliminación de esta parte histórica del edificio supone un impacto emocional y simbólico para todo el país.

“Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes… esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo”, señaló Obama al hablar sobre la demolición.

Un espacio con profundo significado

Durante la conversación, Michelle Obama enfatizó que su afectación no era solamente personal, sino también un reflejo de una pregunta más profunda sobre el valor que se le otorga a los espacios con significado histórico.

Obama acompañó a su esposo, el presidente Barack Obama, durante los dos mandatos entre 2009 y 2017, período en el que el Ala Este funcionaba como la oficina tradicional de la primera dama.

Ese edificio, además de su uso administrativo, albergó proyectos de asistencia social impulsados por la propia Michelle Obama, quien lideró iniciativas como la campaña contra la obesidad infantil lanzada en 2010.

Para Obama, la demolición cuestiona si existe dentro del gobierno actual una comprensión real sobre lo que estos espacios representan para la historia y la identidad nacional.