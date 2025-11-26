Michelle Obama denuncia la “pérdida nacional” tras el derribo del Ala Este de la Casa Blanca
Publicado el 11/25/2025 a las 22:02
- Michelle Obama lamenta demolición
- Trump construye nuevo salón
- Ala Este genera polémica
Segun informa la agencia EFE, La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, calificó este martes como una “pérdida nacional” la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una decisión tomada por el presidente Donald Trump para dar paso a la construcción de un gran salón de baile.
Obama expresó su sentir durante una entrevista para el podcast de Jamie Kern Lima, empresaria de la industria del maquillaje y conocida motivadora personal.
La ex primera dama recordó que aunque la residencia presidencial no pertenece a ninguna familia, consideró que la eliminación de esta parte histórica del edificio supone un impacto emocional y simbólico para todo el país.
“Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes… esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo”, señaló Obama al hablar sobre la demolición.
Un espacio con profundo significado
Durante la conversación, Michelle Obama enfatizó que su afectación no era solamente personal, sino también un reflejo de una pregunta más profunda sobre el valor que se le otorga a los espacios con significado histórico.
Obama acompañó a su esposo, el presidente Barack Obama, durante los dos mandatos entre 2009 y 2017, período en el que el Ala Este funcionaba como la oficina tradicional de la primera dama.
Ese edificio, además de su uso administrativo, albergó proyectos de asistencia social impulsados por la propia Michelle Obama, quien lideró iniciativas como la campaña contra la obesidad infantil lanzada en 2010.
Para Obama, la demolición cuestiona si existe dentro del gobierno actual una comprensión real sobre lo que estos espacios representan para la historia y la identidad nacional.
Michelle Obama Ala Este y decisión de Trump
La decisión de derribar el Ala Este fue tomada por Trump en octubre como parte de un ambicioso proyecto para construir un salón de baile de 90.000 pies cuadrados.
De acuerdo con la información divulgada, el mandatario estimó que la obra tendrá un costo de 300 millones de dólares.
El tamaño de la nueva estructura y su ubicación dentro del complejo presidencial han generado amplias discusiones públicas.
Críticos del proyecto consideran que el salón de baile altera de manera drástica la arquitectura y el simbolismo histórico de la Casa Blanca.
Un anexo cargado de historia social
El Ala Este se había convertido en un espacio emblemático durante la Administración Obama debido al tipo de programas que se desarrollaban ahí.
Además de ser la oficina de la primera dama, el anexo servía como punto estratégico para iniciativas dirigidas a mejorar la vida de las familias estadounidenses.
La eliminación del edificio implica no solo un cambio estructural, sino también la desaparición física de un lugar asociado con políticas públicas de alcance social.
El nuevo proyecto, en contraste, responde a una visión distinta sobre el uso de la residencia presidencial.
Controversias sobre el financiamiento
El salón de baile anunciado por Trump se encuentra en el centro del debate tanto por su tamaño como por la forma en que será financiado.
La obra será costeada con dinero donado por empresarios y amigos del presidente, una iniciativa que ha despertado críticas en distintos sectores.
Las donaciones llegan justo antes de la celebración del aniversario número 250 del país, que tendrá lugar en 2026.
La coincidencia de fechas ha hecho que algunos cuestionen la intención y el origen de los recursos destinados al proyecto.
Señalamientos sobre reglamentos federales
Otros señalamientos apuntan a posibles violaciones a reglamentos de construcción del Ejecutivo federal.
Diversos críticos sostienen que la obra no habría cumplido con todos los requerimientos establecidos para modificaciones de gran escala en la Casa Blanca.
El tamaño del nuevo salón de baile y su costo estimado generan dudas sobre el proceso de aprobación y supervisión.
El hecho de que la obra esté financiada por aliados cercanos al presidente ha intensificado las observaciones en torno a posibles conflictos de interés.