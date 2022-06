“Ninguna mujer debería vivir esto en pleno siglo XXI!!! ¿por qué no se tienen los equipos especiales en los hospitales, para estas situaciones?”, se puede leer en la descripción del video que Michelle Galván compartió recientemente en su cuenta de Instagram, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Archivado como: Michelle Galván Primer Impacto.

“Cómo es posible que una mujer se someta a una cesárea en el medio de un apagón, el equipo médico como puede tiene que alumbrarla con sus teléfonos celulares…. Y cuando nace el bebé, le cortan una oreja, no me imagino el posparto para esta joven madre y lo que está pasando por su mente”, añadió la presentadora de ‘Primer Impacto’. Archivado como: Michelle Galván Primer Impacto.

Así reaccionaron los usuarios internautas tras enterarse del mensaje de Michelle Galván

De manera inmediata varios de los usuarios internautas que vieron el video de Michelle Galván no tardaron en manifestarse dentro de la caja de los comentarios mostrando también su gran inconformidad ante el lamentable hecho por el que una madre primeriza tuvo que pasar.

“Sin palabras. Aunque esto está pasando en Venezuela también”, “Que no ocurre en México”, “Dios la cuide y proteja su bebe”, “Que terrible noticia”, “Que triste ojalá le ayuden”, “Los que dicen ser doctores no tienen empatía, para sus pacientes”, “Indignación total! Y ella suplicándoles que no lo hicieran”, “Es horrible lo que le pasó a la madre y al bebé”, compartieron algunos internautas. Archivado como: Michelle Galván Primer Impacto. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.