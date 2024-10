Fallece actor de Baywatch Michael Newman a los 68 años ( FOTO)

Su lucha contra el Parkinson fue mencionada en el reciente documental Baywatch: Moment in the Sun.

En una entrevista para People en agosto, Newman reflexionó sobre su enfermedad terminal.

«Esta enfermedad me ha dado mucho tiempo para pensar, lo que quizás no quería, pero me ha brindado sabiduría», dijo Newman.

Agregó que, aunque su cuerpo ha cambiado lentamente, Parkinson se ha convertido en el centro de su vida.