Michael Keaton se alza con un Emmy

Amanda Seyfried es otra de las ganadoras

Los Emmy regresan con todo en 2022

Michael Keaton (“Dopesick”) y Amanda Seyfried (“The Dropout”) se alzaron con el Emmy a mejor actor y actriz protagonista, respectivamente, en la categoría de miniserie (serie limitada) durante la 74 edición de estos premios concedidos por la Academia de la Televisión de EE.UU. en Los Ángeles (California).

“Cuando era pequeño, mi padre ganó un sorteo de televisión y me quedé boquiabierto. Desde entonces, me enamoré de este medio y sigo estándolo. Gracias a mis padres por creer en mí y no pensar que era un loco”, aseguró Keaton al recoger el galardón.

“Hay gente que duda pero para todos los que creen”: Michael Keaton

De hecho, el intérprete de esta ficción producida por la plataforma Hulu (Disney) quiso dedicar unas palabras más al público, miró a la cámara y añadió: “Hay gente que duda pero para todos los que creen, aunque estemos un poco locos: ¡Los quiero mucho!”.

Colin Firth por "The Staircase" ("La Escalera"); Andrew Garfield por "Under The Banner of Heaven" ("Por El Mandato del Cielo"); Himesh Patel, protagonista de "Station Eleven" ("Estación Once"); Sebastian Stan por "Pam & Tommy"; y el guatemalteco Óscar Isaac, actor protagonista de "Scenes From A Marriage" ("Secretos De Un Matrimonio") disputaban el premio con Keaton.