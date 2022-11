Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2003, aunque no lo compartió con el público hasta principios de 2020 luego de una mala caída. Decidió tomarse un descanso de la actuación, pero finalmente regresó a los escenarios en 2022.

Aunque tiene días buenos y malos, Ozzy admite que su batalla ha sido dura, especialmente cuando se trata de caminar. “Aprendes a vivir el momento, porque no sabes [lo que va a pasar]. No sabes cuándo te vas a despertar y no podrás levantarte de la cama. Pero tú simplemente no pienses en eso”, dijo Ozzy a The Guardian. ARCHIVADO DE: Michael J. Fox Parkinson