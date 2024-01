El cantante Michael Bolton revela diagnóstico de cáncer cerebral

Ícono de la música

La carrera musical de Michael Bolton es una historia de éxito que se ha desarrollado a lo largo de décadas.

Nacido el 26 de febrero de 1953 en New Haven, Connecticut, Michael Bolotin (su nombre real) comenzó su carrera musical en la década de 1970 como cantante de rock.

Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando alcanzó el estrellato con su álbum homónimo, que incluía éxitos como «How Am I Supposed to Live Without You» y «Time, Love and Tenderness».

Sus baladas románticas lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más destacados de la década de 1990. Con canciones como ‘When a Man Loves a Woman’.